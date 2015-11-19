شاهد .. مسيرة لفنانين مصريين بشرم الشيخ لدعم السياحة

نظم فنانون مصرين مسيرة أمس الأربعاء بمدينة شرم الشيخ في محاولة لتشجيع السياحة في مصر بعد حادث سقوط الطائرة الروسية فوق سيناء في الحادي والثلاثين من أكتوبر تشرين الأول الماضي.

وكانت الطائرة تقل 224 سائحا معظمهم من الروس لقوا حتفهم جميعا.

وغادر آلاف السياح الروس والإنجليز مدينة شرم الشيخ عقب الحادث، وكان منتجع شرم الشيخ المنطقة السياحية الأكثر أمانا في مصر رغم ما شهدته البلاد من اضطرابات خلال الأعوام الماضية.

ويتوقع محللون تراجع العائدات السياحية في البلاد على نحو كبير مع إلغاء العديد من الشركات السياحية حجوزاتها عقب الحادث.