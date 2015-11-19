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شاهد .. جنود الاحتلال يعتقلون طفلا فلسطينيا في بيت لحم

19/11/2015

تداول نشطاء على مواقع  التواصل الاجتماعي تسجيلا مصورا يظهر اعتقال جنود من قوات الاحتلال الإسرائيلي طفل فلسطيني يناهز سبع سنوات في مدينة بيت لحم الفلسطينية.

كما اعتقل الجنود شابا فلسطينيا اعترض على اعتقال الطفل الأمر الذي أدى إلى اعتقاله أيضا.

وأصيب صباح اليوم الخميس، فلسطينيين بأعيرة نارية ومعدنية مغلفة بالمطاط خلال المواجهات التي اندلعت في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم بين الشبان وقوات الاحتلال .

وقال مصدر أمني، إن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم وداهمت منازل عددا من المواطنين ما أدى لاندلاع مواجهات فتح الجنود خلالها نيران اسلحتهم، ما أدى إلى إصابة شبان بالرصاص الحي والمعدني ، تم نقلهم إلى أحد المستشفيات في بيت لحم .

 

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