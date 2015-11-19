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شاهد الصور الأولى من عملية إطلاق نار في بيت لحم

19/11/2015

قال مراسل الجزيرة إن ثلاثة أشخاص قتلوا بينهم إسرائيليين في إطلاق نار ودهس قرب مستوطنة غوش عتصيون جنوب بيت لحم

وأصيب صباح اليوم الخميس، فلسطينيين بأعيرة نارية ومعدنية مغلفة بالمطاط خلال المواجهات التي اندلعت في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم بين الشبان وقوات الاحتلال .

وقال مصدر أمني، إن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم وداهمت منازل عددا من المواطنين ما أدى لاندلاع مواجهات فتح الجنود خلالها نيران اسلحتهم، ما أدى إلى إصابة شبان بالرصاص الحي والمعدني ، تم نقلهم إلى أحد المستشفيات في بيت لحم .

يأتي ذلك بينما قتل إسرائيليان وأصيب ثالث عندما  سدد فلسطيني طعنات لعدد من الإسرائيليين تجمعوا في متجر يبيع مواد ذات صلة بالديانة اليهودية في  مبنى إداري بتل أبيب (الخميس) ليرتفع عدد القتلى من الإسرائيليين في سبعة أسابيع إلى 16 مقابل 79 شهيدا من الفلسطينيين.

 

وقال جيش الاحتلال إن ثلاث فلسطينيات حاولن في وقت سابق من الخميس اختراق نقطة تفتيش عسكرية إسرائيلية بالضفة الغربية. واعتقل الجنود النساء وقال الجيش إنه عثر بحوزتهن على ثلاث سكاكين

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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