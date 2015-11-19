بالفيديو .. هندوس يهاجمون الشاحنات بحثا عن "البقر"

يتربص ناشطون هندوس في ولاية راجستان الهندية بتجار الأبقار العاملين في المنطقة سعيا لحماية هذه الحيوانات المقدسة لدى أتباع الديانة الهندوسية الذين يمثلون الأكثرية السكانية في الهند، ما ينذر بتوسع دائرة الخلاف مع باقي الطوائف في البلاد.

ويواظب هؤلاء الناشطون كل ليلة تقريبا على مهاجمة تجار الأبقار في هذه الولاية الصحراوية في شمال الهند مجازفين بحياتهم في بعض الأحيان دفاعا عن هذا الحيوان الذي يمثل قدسية خاصة لديهم.

وتحظر ولاية راجستان ذبح الأبقار واستهلاك لحومها، شأنها في ذلك شأن ولايات عدة في هذا البلد العلماني الذي تعيش فيه أقلية كبيرة من المسلمين تبلغ نحو 200 مليون، إضافة إلى أقلية مسيحية.

وقد أججت جرائم قتل ثلاثة مسلمين على يد هندوس اشتبهوا بتناولهم لحم البقر أو بالاتجار بهذه الحيوانات، المخاوف من تصاعد العنف على خلفية طائفية في البلاد.

وأعادت هذه الوفيات إطلاق الجدال بشأن تصاعد حالات التعصب الديني في الهند منذ وصول ناريندرا مودي القومي الهندوسي إلى رئاسة الحكومة العام الماضي.

وتخلى عشرات الكتاب عن جائزة أدبية مرموقة تسلموها سابقا للتعبير عن استيائهم إزاء تصاعد موجات العنف التي تستهدف أيضا المفكرين، وأسفرت عن مقتل إحدى الشخصيات الثقافية في البلاد في اغسطس/ آب.

وتواجه الحكومة اتهامات بالتقصير في مواجهة الفئات الهندوسية المتشددة ما يزيد من تعنتها، حتى إن بعض الوزراء متهمون بتأجيج هذه الحالة.