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البريكي: "الطلاق الناجح" أشبه بالدواء المر

19/11/2015

قال الدكتور حسن البريكي مستشار الشؤون الأسرية والاجتماعية إن الطلاق غرضه تحقيق نمط أفضل للحياة بعده وتحقيق مصالح مشروعة يستحيل تنفيذها خلال الزواج.

وأضاف البريكي، خلال حلقة ساعة صباح تحت عنوان (الطلاق الناجح)، "أحيانا تكون هناك أثارا سلبية لبقاء الزواج حيث تنقلب الحياة إلى جحيم فيكون الحل الشرعي والاجتماعي والقيمي هو الطلاق وذلك بعد انغلاق كافة منافذ البقاء والاستمرارية في هذا الزواج".

وأشار إلى ضرورة توفير دورات للمقبلين على الطلاق ليتم نجاحه، ويحقق أهدافه، ولا يكون سبيلا للمزيد من المشكلات.

وأوضح البريكي أن الطلاق بمثابة دواء يأخذه المريض حتى وإن كان هذا الدواء مراً؛ فعندما تمرض الأسرة لابد من معالجتها بهذا الدواء.

ووجه مستشار الشؤون الأسرية نصيحة للخاطبين والعاقدين إذا لم يريا أن هناك توافقا بينهما فلابد من وضع حد لهذه العلاقة قبل تعقد المشكلات وتراكمها، على حد وصفه.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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