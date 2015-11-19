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أيمن نور: روسيا قد تطلب إقامة قواعد عسكرية في مصر

19/11/2015

قال الدكتور أيمن نور زعيم حزب غد الثورة إن روسيا لن تقبل أي ترضية في حادث الطائرة الروسية مشيرا إلى أن الحديث عن تدخل روسي عسكري أمر خطير يمس السيادة المصرية، كما عبر عن تخوفه من أن تطلب موسكو من القاهرة تسهيلات لإقامة قواعد عسكرية في مصر.

وأضاف نور في لقاء له على قناة الجزيرة مباشر أن لديه معلومات بعقد لقاء مصري روسي قريبا لتسوية المشكلات بعد سقوط الطائرة الروسية.

وحول الشأن المصري الداخلي قال نور إن هناك انخفاضا شديدا في مشاهدة القنوات الفضائية المصرية الداعمة للسيسي مؤكدا على أهمية التفكير جديا في مرحلة ما بعد السيسي، داعيا إلى عدم مساعدته على البقاء في الحكم.

ووصف نور زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى بريطانيا مؤخرا بـ "المأساوية".

وأكد زعيم حزب غد الثورة أن الجيش المصري يحظى باحترام جميع المصريين لكن الخلاف الآن مع قيادته  مضيفا " لا نريد أن تكون مصر للجيش ونتطلع إلى علاقات مدنية عسكرية متوازنة".

وأضاف أن الاصطفاف الثوري يبقى الخيار الوحيد للشعب المصري , وأنه مع الاصطفاف الذي يقوم على عودة الديمقراطية واحترام ارادة الشعب وقبول الآخر، وتابع أن الإدارة الحالية هي الأسوأ على كل المستويات وأن الأيام الأخيرة شهدت انهيارات في التحالفات التي أقامها السيسي لترسيخ حكمه.

المصدر : الجزيرة مباشر
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