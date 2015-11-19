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أولاند: تنظيم الدولة يستهدف فرنسا لأنها بلد الحريات

19/11/2015

الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند

قال الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند إن تنظيم الدولة يستهدف فرنسا لأنها بلد الحريات والثقافة، ولأن حرية الرأي من الحقوق الأساسية للإنسان.

وأضاف أولاند، خلال حفل تكريم ذوي ضحايا الهجمات التي وقعت بتولوز عام 2012، أن بلاده تخوض هذه الحرب ضد التنظيم وسلاحها القانون؛ لأنها تريد أن تعمل باحترام القوانين الدولية، ولن تتخلى أبدا عن هويتها، على حد تعبيره.

وشدد الرئيس الفرنسي على ضرورة تكاتف المجتمع الدولي في محاربة "الإرهاب" مؤكدا أن الهجمات التي شنها تنظيم الدولة خلال الفترة الأخيرة في كل من باريس وبيروت والعراق، وكذلك الطائرة الروسية تتطلب أن تتحد الجهود من أجل القضاء على منفذيها .

وأكد الرئيس الفرنسي أن ردة الفعل الفرنسية لن ترحم "الإرهابيين" لأن الأسرة الدولية كلها مهددة، على حد وصفه.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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