هآرتس: نتنياهو استغل هجمات باريس كغطاء لحظر الحركة الإسلامية

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إنّ هجمات باريس أعطت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الغطاء المناسب لحظر الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر.

وأضافت الصحيفة أن قرار حظر الحركة كان قيد النقاش في مجلس الوزارء الإسرائيلي منذ بداية الاشتباكات في القدس أوائل الشهر الماضي، موضحة أن نتنياهو استغل الفرصة للانقضاض على ما وصفته بـ "الإرهاب الفلسطيني".

لكن صحيفة "جيروزليم بوست" الإسرائيلية نقلت عن محللين قولهم إنه لن يكون من السهل تنفيذ قرار حظر الحركة الإسلامية داخل الخط الاخضر.

وأرجعت الصحيفة صعوبة تنفيذ القرار إلى أن الحركة تحظى بتأييد كبير بين المسلمين الفلسطينيين في طول البلاد وعرضها.

وقامت الحكومة الإسرائيلية بحظر الحركة الاسلامية التي يقودها الشيخ رائد صلاح، ومعلنة أنها حركة غير قانونية وهددت بمعاقبة كل من يتماثل معها أو يقدم لها خدمات مستقبلا.

وبررت الحكومة الاسرائيلية قرارها بأن الحركة تقود حملة تحريض تحت شعار الأقصى في خطر وأنها جزء من حركة الإخوان المسلمين وتتعاون مع حركة حماس.

واقتحمت قوات كبيرة مقار الحركة في العديد في المدن والبلدات العربية داخل الخط الأخضر وأتلفت محتوياتها وصادرت حساباتها في البنوك.