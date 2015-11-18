البث الحي
منوعات

هآرتس: نتنياهو استغل هجمات باريس كغطاء لحظر الحركة الإسلامية

18/11/2015

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إنّ هجمات باريس أعطت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الغطاء المناسب لحظر الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر.

وأضافت الصحيفة أن قرار حظر الحركة كان قيد النقاش في مجلس الوزارء الإسرائيلي منذ بداية الاشتباكات في القدس أوائل الشهر الماضي، موضحة أن نتنياهو استغل الفرصة للانقضاض على ما وصفته بـ "الإرهاب الفلسطيني".

لكن صحيفة "جيروزليم بوست" الإسرائيلية نقلت عن محللين قولهم إنه لن يكون من السهل  تنفيذ قرار حظر الحركة الإسلامية داخل الخط الاخضر.

وأرجعت الصحيفة صعوبة تنفيذ القرار إلى أن الحركة تحظى بتأييد كبير بين المسلمين الفلسطينيين في طول البلاد وعرضها. 

وقامت الحكومة الإسرائيلية بحظر الحركة الاسلامية التي يقودها الشيخ رائد صلاح، ومعلنة أنها حركة غير قانونية وهددت بمعاقبة كل من يتماثل معها أو يقدم لها خدمات مستقبلا. 

وبررت الحكومة الاسرائيلية قرارها بأن الحركة تقود حملة تحريض تحت شعار الأقصى في خطر وأنها جزء من حركة الإخوان المسلمين وتتعاون مع حركة حماس. 

واقتحمت قوات كبيرة مقار الحركة في العديد في المدن والبلدات العربية داخل الخط الأخضر وأتلفت محتوياتها وصادرت حساباتها في البنوك.

المزيد من منوعات

النواب الأمريكي يلغي تجريم القنب الهندي

نبتة القنب الهندي (رويترز)

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

مسعود أوزيل يوجه رسالة لبرلماني ألماني بشأن الإسلاموفوبيا (فيديو)

اللاعب الألماني مسعود أوزيل (رويترز)