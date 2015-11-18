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منظمة العمل الدولية: مؤهلك العالي قد يعرضك للبطالة

18/11/2015

قالت منظمة العمل الدولية  إن العمال الحاصلين على تعليم ما بعد المرحلة الثانوية هم الأكثر عرضة للبطالة في البلدان ذات الدخل المنخفض، مشيرة إلى أن هذا يعكس عدم تطابق بين العمالة المدربة واحتياجات سوق العمل.

وأكدت المنظمة أن الحصول على تعليمٍ عالٍ لا يفضي إلى تراجع معدلات البطالة عالمياً

وأوضحت منظمة العمل الدولية أن 62 دولة من أصل 64 شهدت زيادةً في نسبة القوى العاملة الحاصلة على مؤهل هال من الجامعات أو المعاهد على مدى الـ 15 سنة الماضية.

وأشارت إلى أن هناك فجوة مستمرة بين الجنسين في السواد الأعظم من الدول النامية، إذ تجاوزت نسبة الشابات خارج التعليم أو العمل أو التدريب في مصر 40 % ، مقارنة مع 17.3 % بين الشباب.

وقال ستيفن كابسوس رئيس وحدة إنتاج البيانات وتحليلها في قسم الإحصائيات التابع لمنظمة العمل الدولية، "يُنتج العامل العادي سنوياً في البلدان ذات الدخل المرتفع حالياً 62 ضعف ما ينتجه نظيره في البلدان ذات الدخل المنخفض وعشرة أضعاف ما ينتجه نظيره في البلدان ذات الدخل المتوسط. وبالتالي فإن الرسالة هي أنه لا تزال هناك فجوات إنتاجية هائلة في جميع أنحاء العالم. إننا نعرف ذلك ولكن لم نكن نعرف حجم الفجوات".

وأضاف كابسوس أن عدد العاملين الفقراء الذين يعيشون على أقل من دولارين لكل شخصٍ يومياً قد تراجع منذ عام 2000، موضحا، "عموما انخفض عدد العمال الذين يعيشون على أقل من دولارين لكل شخصٍ يومياً، وهذا على أساس تعادل القوة الشرائية، انخفض عالميا بمقدار 479 مليون شخص بين عامي 2000 و2015.

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