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كلب قاض مصري بـ11 ألف دولار وناشطون :"اعتبرونا كلاب"

18/11/2015

وزير العدل المصري – أحمد الزند

وجه عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر نداء ساخرا لوزير العدل المستشار أحمد الزند بأن يعتبرهم "كلابا" بعد أن تناقلت الصحف خبرا عن سرقة كلب مملوك للمستشار محمد بركات – نجل النائب العام الراحل هشام بركات – تبلغ قيمته 86 ألف جنيه  أي "11 ألف دولار".

وربط رواد مواقع التواصل الاجتماعي  بين قيمة الكلب  وشخصية مالكه  وبين تصريحات وزير العدل  المستشار أحمد الزند التي قال فيها إن المصري يستطيع العيش بجنيهين في اليوم .. حيث تساءل أحد رواد "فيسبوك" عن تكلفة أكل وإقامة هذا الكلب ، فيما وجه العديد من الرواد  نداء للمستشار الزند يرجونه أن يعتبرهم " كلابا" .

كانت وسائل إعلام مصرية تناقلت خبرا يفيد بإلقاء القبض على متهم بسرقة "كلب ألماني" يخص المستشار محمد بركات، نجل النائب العام الراحل هشام بركات، قيمته  86 الف جنيه ، وهو الذي لم يتم العثور عليه حتى الآن.

المصدر : الجزيرة مباشر
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