فيديو..مدارس "الأئمة والخطباء" التركية تستوعب أبناء اللاجئين

رصدت كاميرا "الجزيرة مباشر" الأحوال الدراسية لطلاب اللاجئين العرب في تركيا من خلال لقاءات في إحدى مدارس الأئمة والخطباء (مدرسة إمام وخطيب تورغوت أوزال ).

وهي مدارس هدفها الأساسي الاهتمام بتعليم اللغة العربية وتحفيظ القرآن الكريم والعلوم الشرعية، إلى جانب المواد الدراسية (عربي- إنجليزي- تركي- رياضيات- علوم اجتماعية)

ويدرس في مدارس الأئمة والخطباء مليون طالب تركي، بالإضافة إلى الطلاب اللاجئين وفقا لتصريحات أردوغان.

وقالت معلمة دين وأخلاق بالمدرسة إن "الطلاب العرب عندهم مشكلة لا يفهمونا بسرعة لكننا سنتجاوز هذه المرحلة بعد فترة".

وأشارت طالبة بالصف السابع تدرس بتركيا منذ عامين إلى أنها تعلمت اللغة التركية –التي وصفتها بالصعبة- بفضل أساتذتها وصديقاتها التركيات.

أما محمد الطالب السوري الذي يدرس بالصف الثامن فهو يتقن التركية ويحب مادة الرياضيات ويدرس بتركيا منذ 3 سنوات ولا يحس بأي فارق بينه وبين زملائه الأتراك ويستطيع التفاهم والتعامل معهم بسهولة.