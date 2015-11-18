فيديو.. لتلك الأسباب.. تجنبوا تعنيف أطفالكم

قالت د. مريم العلي، الاستشارية النفسية والأسرية، إن الـعـنـف أحـد وسـائـل الـطـفـل للـتـعـبـيـر عـن احـتـيـاجـه لـلـتـرفـيـه أو الـحـنـان أو الـمـديـح والـثـناء مـن الأهـل.

وأضافت خلال نافذة "ساعة صباح" على شاشة الجزيرة مباشر، أن الطفـل يلجـأ للعنـف أحيانـا بسبـب الإحباط نتيجـة تـوبـيـخـه وكـثـرة لـومـه أو طـلـب شـيء أو مـحاولـة لفـت الانتباه.

وأشارت العلي إلى أن الـعـنــف عـنــد الأطـفـال لـيــس فـطـريا ولـكـنه مـكـتـسـب مـن الـبـيـئـة الـمـحـيـطـة بـه داخـل الـبـيـت وخارجـه.

وأوضحت أنه لابد من رسم الصور الإيجابية للطفل في المستقبـل لكـل ما حوله من مشاكل لكي يتغلب الطفل على الإحباط وسلوكيات العنف.

ولفتت الاستشارية النفسية والأسرية إلى أن غـيـرة الـطـفـل مـن إخـواتـه وتـمـيـيـز الأهـل بيـن الإخـوة يـتـسـبـب في زيـادة سـلـوكـيـات الـطـفــل الـعـدوانـيـة.

من جانبها قالت نضال حيدر، مديرة مدرسة المهد الدولية، إنه لابـد مـن الـتـعـرف علـى أسباب العنـف عنـد الطفـل قـبـيـل أيـة مـحـاولـة لـعـلاجـه وتـخليصـه مـن السلوك العدوانية.

وأضافت أن مشاهـد العنـف فـي التلفاز تكسـب الطفـل السلوكيات العدوانية ولابد من زيادة الحوار والحب في الأسرة لمواجهة تلك الأزمات.

وأوضحت "حيدر" أن مـن أكـبـر الأخطاء مواجهـة سلوك الطفـل العدوانـي بـالـعـنـف والـعـقـاب الـعـنـيـف لأن ذلك يزيـد عـنـفـه وعـنـاده.

وقدم البرنامج عينة من آراء الجمهور حول أسباب العنف عند الأطفال، كما استعرض بعض نصائح من د. علياء جاد حول كيفية التعامل مع سلوكيات الطفل العدوانية.