فيديو.. انطلاق "مهرجان السفن الشراعية" في الدوحة

وسط أجواء تراثية انطلقت الدورة الخامسة لمهرجان كتارا للمحامل التقليدية (السفن الخشبية الشراعية) والتي افتتحت وسط عروض للفرق الشعبية من دولة قطر والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان.

المؤسسة العامة للحي الثقافي "كتارا" في العاصمة القطرية الدوحة احتضنت حفل افتتاح الدورة في احتفاء بالتراث البحري لدولة قطر، والذي يستمر حتى يوم 21 نوفمبر تشرين الثاني الجاري تحت شعار (أيام ما حِنا بالإبحار نعتاش)، بمشاركة سفن تقليدية وحرفيين من عدة دول خليجية.

قال زائر قطري للمعرض يدعى خالد البكري إن المعرض يُذَكره بالصعوبات التي كان يعيشها أسلافه قبل اكتشاف النفط والغاز في بلاده ، وأشار إلى أن شعوره لا يوصف، وأشار إلى أن ذلك يذكر بإبحار القطريين في رحلات طويلة، حيث كانوا يودعون ذويهم عند السفر ، فيما كانت عودتهم تمثل فرحة دائما تجمع الناس.. كما أشاد البكري بحضور الأمير الوالد للحفل قائلا إنه كان مشرف للمكان، وأرجع هذه المشاركة إلى حرص دولة قطر على الحفاظ على التراث والتقاليد القطرية."

وعلى ساحل كتارا أُقيمت عدة متاجر وأماكن عرض يعرض كل منها لمهنة أو حرفة قديمة، فيما كان المحمل أو الداو (السفينة الشراعية) هو محور المهرجان. ويعرض المهرجان الذي يستمر خمسة أيام سلسلة من الأنشطة البحرية وقرية تقليدية للمهن ذات الصلة ومسابقات مفتوحة للجمهور.

ونُسيت تقريبا المحامل (السفن الشراعية التقليدية) -التي لها تاريخ ممتد في منطقة الخليج حيث كانت تستخدم في التجارة وصيد اللؤلؤ- خلال سنوات التحديث السريعة جدا التي أعقبت اكتشاف النفط بعد الحرب العالمية الثانية.