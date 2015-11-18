فيديو.. افتتاح "ملكي" لمعرض التراث العربي في عمّان

تحت سقف واحد في العاصمة الأردنية عمان ، تجمع التراث العربي من شتى دول منطقة بلاد الشام وما حولها .. في معرض يقام بعنوان (يا حافظ يا أمين) و الذي يضم العديد من الأثواب التقليدية وقطع الحُلي الفضية المنتقاة من الأردن وفلسطين وسوريا ولبنان والعراق وعُمان واليمن.

الملكة رانيا- قرينة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني افتتحت معرض طراز وتفقدت المعروضات التي قُدمت في المعرض ، والتي جمعتها وداد قعوار مؤسسة مركز طراز والتي بدأت في جمع هذه المقتنيات قبل نحو خمسين عاما، بهدف المحافظة على التراث الثقافي الغني والمتنوع للمنطقة ونشره.

وعلى مر الزمان نمت مجموعة وداد قعوار لتضم أكثر من ألفي ثوب تقليدي وإناء وقطعة حُلي من القرنين التاسع عشر والعشرين ، ومعظم تلك القطع معروضة بشكل دائم في قاعة العرض الخاصة بمركز طراز والتي تحمل ذات الاسم.

وداد قعوار قالت إنه فكرتها جاءت دعما لفكرة " الوحدة العربية" ، وقالت إنها تفضل أن تجمع التراث لأي بلد عربي لأنه بالتعمق في هذا التراث والثقافة نجد أن الثقافة والتراث العربي كله قريب لبعضه، وهو ما يجعلها ، تأمل في أن يتسنى لها توسيع مجموعتها أكثر لتضم قطعا من كل الدول الناطقة بالضاد.

زوار المعرض أشادوا بثراء وتنوع المعروضات ، و يمكن للزوار الحصول على نسخ مقلدة من القطع الفضية التي يفضلونها، والتي تحوز إعجابهم ، كما يمكن للأطفال المشاركة في مسابقات تعقد بقاعات العرض ، ومن المتوقع أن يستمر معرض (يا حافظ يا أمين) حتى يوم 28 مارس أذار 2016.