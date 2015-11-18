عـمليات دهـم تستهدف مـشـتـبـه بضـلـوعهـم في هجمات باريـس

أفادت وكالة رويترز للأنباء بمقتل اثنين من المشبه بهم في هجمات باريس خلال اشتباكات مع الشرطة الفرنسية في حي سان دوني شمال باريس.

من جهته قال مراسل الجزيرة إن 3 أشخاص أصيبوا خلال حملة المداهمات ، موضحا أن الحملة تستهدف أحد المشتبه بتورطهم في هجمات باريس ويدعى عبدالحميد أباعود.

وأضاف المراسل أن الشرطة الفرنسية اعتقلت ثلاثة أشخاص، مشيرا إلى أن اشتباكات وتبادلا لإطلاق النار وقع أثناء عملية الدهم مما أدى إلى إصابة عدد من رجال الشرطة.

وكانت الحكومة الفرنسية قد قررت توسيع نطاق حالة الطوارئ التي اعلنتها بعد هجمات باريس، لتشمل الأراضي الفرنسية في ما وراء البحار.

في غضون ذلك وافق الاتحاد الأوروبي على تقديم مساعدات عسكرية إلى فرنسا.. وقالت فيديريكا موغيريني، منسقة الشؤون الخارجية بالاتحاد الاوربي، إن باريس طلبت هذه المساعدات وفقا للمادة 42 من معاهدة الاتحاد وهي المادة التي لم يسبق استخدامها منذ تأسيس الاتحاد.

وقالت موغيريني إن نوعية هذه المساعدات ستتحدد خلال محادثات ثنائية بين باريس والدول الاعضاء.

من جهته، حذر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مما وصفها "بحرب عالمية ثالثة ضد الإنسانية" بعد هجمات باريس.

ووصف الملك عبدالله في مؤتمر صحافي خلال زيارته إلى كوسوفو تنظيم الدولة بأنهم مجموعة من المتوحشين الخارجين على القانون والدين.

وأضاف أن أوروبا والإسلام يتعرضان لهجوم من آفة الأرهاب التي يمكن أن تضرب في أي وقت على حد قوله.

من ناحية أخرى، قالت وسائل إعلام أمريكية إن طائرتين تابعتين لإير فرانس أقلعتا من الولايات المتحدة جرى تحويل مسارهما لاحقا بعد تهديدات بوجود قنابل.

وأضافت أن الرحلة الأولى كانت متجهة من واشنطن إلى باريس وتم تحويل مسارها إلى هاليفاكس بنوفا سكوتيا بينما كانت الثانية متجهة من لوس أنجليس إلى العاصمة الفرنسية أيضا وجرى تحويل مسارها إلى سولت ليك سيتي.

وقد هبطت الطائرتان في المطارين المذكورين ونزل الركاب منهما دون أي حوادث تذكر.

وفي السياق نفسه، كان جهاز الأمن الاتحادي الروسي قد أكد أنه تم العثور على آثار متفجرات في حطام الطائرة الروسية التي سقطت في سيناء.

وقالت موسكو إنها لا تستبعد إيقاف الرحلات الجوية إلى دول أخرى على غرار مصر لدواع أمنية.

وتعهد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بالعثور على المسؤولين عن إسقاط الطائرة الروسية في سيناء ومعاقبتهم.