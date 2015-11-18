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طارق رمضان : سياسة أمريكا الخارجية تفرِّخ الإرهاب

17/11/2015

عبر المفكر الإسلامي السويسري طارق رمضان عن إدانته للأحداث التي شهدتها العاصمة الفرنسية باريس مؤكدا في الوقت نفسه أن من قاموا بها أشخاص لا صلة لهم بالإسلام .

وأضاف رمضان في فيديو بثه عبر صفحته الشخصية على موقع فيس بوك "نحن كعلماء إسلام نؤكد أن ما يتعاطى معه هؤلاء لا علاقة له بمنهجنا أو بسنة نبينا" في إشارة إلى التخريج الشرعي الذي يتبناه أعضاء  تنظيم الدولة ولي لمعاني الآيات والأحاديث النبوية .

وقال رمضان "ليس علينا أن نبرر دائما أو نكون في جانب الدفاع لكن الأمر المهم في أوقات الموت ومعاناة الناس وفقدانهم لأسرهم وأقاربهم علينا أن نظهر هذا التعاطف فنحن دائما إلى جانب الأبرياء المستهدفين سواء في باريس أو أفغانستان أو أفريقيا ، نحن مع الأبرياء أينما كانوا"

وشدد المفكر الإسلامي السويسري من أصل مصري أن الولايات المتحدة ودعمها للديكتاتوريات هي السبب الرئيسي في انتشار الإرهاب في العالم على حد وصفه.

 

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