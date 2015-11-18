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صحيفة روسية: إسقاط الطائرة بقنبلة في "قمرة الركاب"

18/11/2015

جزء من حطام الطائرة الروسية المنكوبة

ذكرت صحيفة كومرسانت الروسية (الأربعاء) إن القنبلة التي أسقطت طائرة الركاب الروسية في مصر الشهر الماضي تم زرعها في "قمرة الركاب" بالطائرة لا في منطقة الأمتعة كما ذكر سابقا.

ونقلت الصحيفة عن مصدر قريب من التحقيقات- لم تسمه – قوله إن مركز الانفجار حدث فيما يبدو في مؤخرة القمرة قرب منطقة ذيل الطائرة وأشارت الصحيفة أنه "طبقا للنسخة الأولية (من التحقيق) يمكن ان تكون القنبلة وضعت أسفل مقعد للركاب مجاور للنافذة، وأن تشغيلها أدى إلى تدمير (للنافذة) ما أدى إلى انخفاض الضغط في القمرة وهو أمر له طبيعة "تفجيرية." 

كانت الطائرة الروسية سقطت في شبه جزيرة سيناء المصرية الشهر الماضي حيث قتل كل من كان على متنها ويبلغ عددهم 224 شخصا، فيما توعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بملاحقة المسؤولين عن إسقاط الطائرة، كما أوقف الرحلات الجوية بين بلاده ومصر.

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