شاهد.. لحظة اعتقال مشتبه به في هجمات باريس

ألقت الشرطة الفرنسية الأربعاء القبض على أحد المشتبه بهم في تنفيذ هجمات داخل أحد المطاعم في العاصمة الفرنسية باريس .

وأنهت عناصر الشرطة عملية واسعة النطاق في سان دوني شمال العاصمة الفرنسية مستهدفين شقة يعتقد أن البلجيكي عبد الحميد أبا عود الذي يشتبه بأنه مدبر اعتداءات باريس متحصن فيها.

وبحسب المدعي العام الفرنسي فإن الشرطة أوقفت ثمانية أشخاص خلال مداهمة "سان دوني" لكنه أكد أنه ليس بإمكانه تأكيد عدد القتلى الذين سقطوا خلال المداهمة أو هوياتهم.

يشار إلى أن الرئيس الفرنسي فرانس أولا ند دعا الفرنسيين إلى عدم الاستسلام أو الخوف من الإ رهاب أو ردود الفعل المفرطة بعد الاعتداءات التي نفذها تنظيم الدولة .

وقال أولاند في خطاب أمام رؤساء بلديات مدن فرنسية في باريس إن عملية مكافحة الإرهاب التي تمت الأربعاء في سان دوني بشمال باريس "تؤكد لنا مرة أخرى أننا في حرب، حرب ضد الإرهاب" مضيفا "لا يمكن التسامح مع عمل معاد للسامية أو مناهض للمسلمين".