البث الحي
منوعات

شاهد.. لحظة اعتقال مشتبه به في هجمات باريس

18/11/2015

ألقت الشرطة الفرنسية الأربعاء القبض على أحد المشتبه بهم في تنفيذ هجمات داخل أحد المطاعم في العاصمة الفرنسية باريس .

وأنهت عناصر الشرطة عملية واسعة النطاق في سان دوني شمال العاصمة الفرنسية مستهدفين شقة يعتقد أن البلجيكي عبد الحميد أبا عود  الذي يشتبه بأنه مدبر اعتداءات باريس متحصن فيها.

وبحسب المدعي العام الفرنسي فإن الشرطة أوقفت ثمانية أشخاص خلال مداهمة "سان دوني" لكنه أكد أنه ليس بإمكانه تأكيد عدد القتلى الذين سقطوا خلال المداهمة أو هوياتهم.

يشار إلى أن الرئيس  الفرنسي  فرانس أولا ند دعا الفرنسيين إلى عدم الاستسلام  أو الخوف من الإ رهاب أو ردود الفعل المفرطة بعد الاعتداءات التي نفذها تنظيم الدولة .

 وقال أولاند في خطاب أمام رؤساء بلديات مدن فرنسية في باريس إن عملية مكافحة الإرهاب التي تمت الأربعاء في سان دوني بشمال باريس "تؤكد لنا مرة أخرى أننا في حرب، حرب ضد الإرهاب" مضيفا "لا يمكن التسامح مع عمل معاد للسامية أو مناهض للمسلمين".

المزيد من منوعات

النواب الأمريكي يلغي تجريم القنب الهندي

نبتة القنب الهندي (رويترز)

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

مسعود أوزيل يوجه رسالة لبرلماني ألماني بشأن الإسلاموفوبيا (فيديو)

اللاعب الألماني مسعود أوزيل (رويترز)