"زارا" تمنع محجبة من دخول أحد متاجرها بـ"باريس"

أحد محلات "زارا" بباريس- scoop Empire

تداول مغردون فرنسيون مقطع فيديو يظهر حارس متجر "زارا" للملابس الجاهزة في أحد أحياء باريس، وقد طلب من إحدى النساء المحجبات أن تنزع حجابها قبل دخولها المحل –بحسب موقع buzzfeed الأمريكي وموقع scoop Empire.

وقد منع حارس المتجر السيدة المحجبة من الدخول إليه، بعد يوم من الهجمات الدامية التي شهدتها العاصمة باريس، مما أثار سخطاً في الأوساط الفرنسية ولاسيما الجالية المسلمة، التي دعت إلى مقاطعة هذه الماركة واتهمتها بالعداء للمسلمين.

وكانت صحيفة "لـ كسبرس" الفرنسية قد نشرت الاثنين، أن فتاة فرنسية من أصول عربية مسلمة دونت في تغريدة لها عبر تويتر، أن خالتها المحجبة منعت من دخول محل الملابس في حي "إيفلين" الباريسي.

بعد صدور أوامر من إدارة الشركة بعدم السماح للمحجبات بدخول المحل إلا بعد نزعهن للحجاب، حيث طلب منها أحد الحراس نزع غطاء الرأس لكنها رفضت وغادرت المكان أمام إصراره على المنع.

وعلى الفور نشرت "لـ كسبرس" الحادثة بالفيديو عبر صفحتها الرسمية على تويتر، ونشرت تعليقات وردود فعل تدعو لمقاطعة الماركة الشهيرة، وتداولت صحيفة هافينغتون بوست الأمريكية نشر القصة.

إلا أن المدير العام لمتجر "زارا" للملابس بابلو إيسلا سارع بالرد الفوري، وأصدر بياناً عبّر خلاله عن استهجان الشركة لما حصل للمرأة المحجبة، مؤكداً أنه قام بالاتصال بالزبونة المحجبة وبعائلتها فور سماعه بالحادثة وقدم لها اعتذاره وإدانته الشديدة للحادثة، كما أكد على القيام بطرد الحارس المسؤول وكذلك مدير المتجر الذي جرت فيه الواقعة.

ويسكن فرنسا عدد كبير من المسلمين يتجاوز الـ5 ملايين، ويمنع القانون الفرنسي ارتداء البرقع أو النقاب في الأماكن العامة غير أنه يجيز ارتداء الحجاب.