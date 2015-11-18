رياضة البيسبول .. حاضرة غائبة في تونس

لم تكن لرياضة "البيسبول" في تونس حتى السنوات القليلة الماضية مكانة تذكر رغم أن بدايات هذه اللعبة تعود إلى عشرينيات القرن الماضي، فأغلب التونسيين لا يعرفون أن رياضة البيسبول تمارس في تونس ولا يعرفون أن هناك اتحادا وطنيا لتلك الرياضة.

بعد الثورة التونسية ظهر اهتمام خاص من قبل لاعبين قدامى ( المكتب الجامعي ) برياضة البيسبول من أجل التعريف بها وترويجها، ونجح المكتب الجامعي للاتحاد التونسي للبيسبول بعد الثورة في ترأس الاتحاد الافريقي للعبة وساهم بشكل أساسي في تشكيل الاتحاد العربي للبيسبول، حتى أصبح يوجد أكثر من 600 منخرط أغلبهم من الشبان ضمن اتحاد اللعبة في تونس.

ومنذ انتخابه في شهر فبراير/شباط 2012 في أول انتخابات له بعد الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي مطلع 2011، وضع الاتحاد التونسي للبيسبول والسوفتبول خطة عمل تهدف إلى إعادة الاعتبار إلى اللعبة التي ظلت حكرا على بلدان أميركا الشمالية والجنوبية وبريطانيا وبعض الدول الآسيوية، ولم تكن تحظى بمكانة كبيرة لدى التونسيين في ظل احتكار كرة القدم اهتمام الجماهير.

وشهدت رياضة البيسبول في تونس مراحل عديدة، انطلقت بتأسيس أول اتحاد للعبة سنة 1983 ثم تنظيم البطولة التونسية للبيسبول في 1984 غير أنها سرعان ما توقفت في 1989 إثر قرار تجميد الاتحاد وإيقاف كل أنشطته، ومع حلول سنة 1994 استعاد "البيسبول" في تونس نشاطه بخطى متعثرة وغير منتظمة حتى انتخاب مجلس إدارة جديد للإشراف على اللعبة مطلع عام 2012.