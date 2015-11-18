دراسة: تناول السمك يطيل عمر الإنسان

أثبت علماء أمريكيون مؤخرا أن تناول سمك البحر بانتظام يطيل عمر الإنسان عامين على الأقل .

واستغرقت الدراسة ما يزيد عن 16 عاما حيث أجريت تجربة على 3 آلاف متطوع لا يتجاوز سنهم الـ50 عاما.

وأخذ الباحثون بالحسبان عدد الوفيات في مجموعة معينة من المتطوعين وكثرة إصابتهم بمختلف الأمراض.

وكان على المشاركين في التجربة أن يخضعوا بشكل منتظم لفحوص علمية إلزامية، وقارن الباحثون نتائج تلك الفحوصات مع نمط الحياة والأطعمة التي يتناولونها.

واتضح أن تناول الأسماك بشكل منتظم يقلص بنسبة 30% من احتمال الوفاة المبكرة لسبب ما.

وقال العلماء إنهم ينوون إشراك مجموعة متطوعين أصغر سنا من أولئك الذين شاركوا في التجربة للتعرف على أنواع الأسماك وصفاتها التي من شأنها إطالةعمر الإنسان.