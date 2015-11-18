تعرف على المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة

ثارت تساؤلات عدة عن المادة 51 من مثياق الأمم المتحدة؛ بعد أن توعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن موسكو ستتصرف وفقا لها للدفاع عن نفسها بعد اعلان روسيا أن قنبلة كانت وراء تحطم طائرتها في سيناء.

وشدد الرئيس الروسي على الانتقام من مدبري تفجير طائرة الركاب الروسية فوق سيناء، ورصدت السلطات الروسية 50 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن مدبري الهجوم.

وفيما يلي نص المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة:

المادة 51

"ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص من الحق الطبيعي للدول -أعضاء "الأمم المتحدة- فرادى أو جماعات، في الدفاع عن نفسها إذا اعتدت قوة مسلحة عليها, وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدوليين، ومن التدابير التي يتخذتها الأعضاء استعمالاً لحق الدفاع عن النفس أن تبلغ المجلس فورا، وألا تؤثر هذه التدابير بأي حال على ما للمجلس – بمقتضى سلطته ومسؤولياته المستمرة – من أحكام هذا الميثاق ومن الحق في أن يتخذ في أي وقت ما يراه ضروريا من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدوليين أو إعادته إلى نصابه."