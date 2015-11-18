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بعد اتهامات بالانتقائية..فيسبوك يفعل خاصية الطمأنة بنيجيريا

18/11/2015

فعلت "فيسبوك" خاصية الطمأنة بعد هجمات باريس الجمعة الماضية

فعل عملاق , شبكات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تملك خاصية "الطمأنة" بعد تفجير في نيجيريا أمس الثلاثاء إثر انتقادات من المستخدمين بأن شبكة التواصل الاجتماعي انتقائية في نشر هذه الخدمة.

وعادة ما تفعل "فيسبوك" هذه الخاصية -التي تتيح للمستخدمين التعبير عن أن وضعهم آمن- بعد الكوارث الطبيعية لكن ليس بعد وقوع تفجيرات أو هجمات.

لكن الشبكة العنكبوتية فعلت هذه الخاصية بعد هجمات باريس يوم الجمعة الماضي مما أثار انتقاد بعض المستخدمين لأن الخاصية ذاتها لم تفعل بعد تفجيري بيروت قبل ذلك بيوم واحد.

وكتب مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لـ"فيسبوك" عبر صفحته إنه سيتم تفعيل هذه الخاصة بشكل أكبر.

وقال "بعد هجمات باريس الاسبوع الماضي اتخذنا القرار باستخدام خاصية الطمأنة في الأحداث المأساوية مثل تلك التي حدثت".

وأدى تفجير أمس الثلاثاء في سوق بنيجيريا لمقتل 32 شخصا وإصابة 80 اخرين.

وقال "فيسبوك" إنها قررت تفعيل الخاصية بعد ذيوع أنباء هجمات باريس بسبب مستوى النشاط الكبير عبر الشبكة التي تضم مليارا و550 مليون مستخدم.

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