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المدعي العام الفرنسي: لا يمكن تأكيد عدد قتلى "سان دوني"

18/11/2015

قال المدعي العام الفرنسي، فرنسوا مولانس إن مدبر اعتداءات الجمعة عبد الحميد أباعود ليس بين ثمانية أشخاص أوقفوا خلال مداهمة "شقة" فجر الأربعاء في ضاحية سان دوني شمال العاصمة وإن العمل جار للتحقق من هويات القتلى في هذه العملية.

وكانت السلطات أعلنت مقتل شخصين على الأقل في المداهمة لكن المدعي العام قال مساء الأربعاء في مؤتمر صحفي إنه ليس بوسعه تأكيد لا عدد ولا هويات القتلى.

وأضاف مولانس أن "كل الأدلة" تشير إلى أن الموقوفين أو من قتلوا خلال العملية كان يمكن أن يبدؤوا بتنفيذ اعتداء جديد بعد اعتداءات الجمعة التي خلفت 129 قتيلا.

وأضاف أن العملية تمت بعد تلقي معلومات الاثنين حول "وجود أباعود في فرنسا" وأنه عثر على هاتف في سلة قمامة خارج صالة "باتاكلان" للحفلات وعليه رسالة تقول "انطلقنا، سنبدأ".

وقالت صحيفة واشنطن بوست إن المشتبه به الأول في هجمات باريس البلجيكي عبد الحميد أبا عود (28 عاما) الناشط في تنظيم الدولة قُتل.

وكان البلجيكي المنحدر من المغرب غادر إلى سوريا عام 2013 للانضمام إلى تنظيم الدولة، وأصبح من أبرز وجوه دعايته تحت اسم "أبو عمر البلجيكي".

المصدر : الجزيرة مباشر
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