الفيفا يرفض استئنافي بلاتر وبلاتيني

فيفا يرفض استئناف بلاتر وبلاتيني _ أرشيف

رفضت لجنة الاستئناف في الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم الأربعاء، الطعون المقدمة من السويسري جوزيف بلاتر والفرنسي ميشال بلاتيني الموقوفين مؤكدة القرارات المتخذة بحقهما من قبل الغرفة القضائية في لجنة الأخلاق المستقلة في الاتحاد الدولي، فيما أكد رئيس الاتحاد الأوروبي أنه سيلجأ إلى محكمة التحكيم لنقض قرار إيقافه.

وكانت لجنة الأخلاق المستقلة في الفيفا أوقفت بلاتر رئيس الاتحاد الدولي وبلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي في 7 أكتوبر / تشرين الأول الماضي، عن ممارسة جميع الأنشطة الكروية لمدة 90 يوما (حتى 5 يناير 2016) بسبب "دفعة غير شرعية" من الأول إلى الثاني عام 2011 تصل إلى مليوني دولار عن عمل قام به الفرنسي لمصلحة الفيفا في الفترة ما بين 1999 و2002.