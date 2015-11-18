البث الحي
منوعات

الفيفا يرفض استئنافي بلاتر وبلاتيني

18/11/2015
 فيفا يرفض استئناف بلاتر وبلاتيني _ أرشيف

رفضت لجنة الاستئناف في الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم الأربعاء، الطعون المقدمة من السويسري جوزيف بلاتر والفرنسي ميشال بلاتيني الموقوفين مؤكدة القرارات المتخذة بحقهما من قبل الغرفة القضائية في لجنة الأخلاق المستقلة في الاتحاد الدولي، فيما أكد رئيس الاتحاد الأوروبي أنه سيلجأ إلى محكمة التحكيم لنقض قرار إيقافه.

وكانت لجنة الأخلاق المستقلة في الفيفا أوقفت بلاتر رئيس الاتحاد الدولي وبلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي في 7 أكتوبر / تشرين الأول الماضي، عن ممارسة جميع الأنشطة الكروية لمدة 90 يوما (حتى 5 يناير 2016) بسبب "دفعة غير شرعية" من الأول إلى الثاني عام 2011 تصل إلى مليوني دولار عن عمل قام به الفرنسي لمصلحة الفيفا في الفترة ما بين 1999 و2002.

 

المزيد من منوعات

النواب الأمريكي يلغي تجريم القنب الهندي

نبتة القنب الهندي (رويترز)

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

مرحلة جديدة من الصناعات الدفاعية.. أردوغان يشهد تسليم أول محرك مروحية محلي الصنع

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)