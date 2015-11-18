الغارديان: هزيمة تنظيم الدولة لن تنهي العنف

يسيطر تنظيم الدولة على مناطق واسعة من سوريا والعراق

قالت صحيفة الغارديان البريطانية إن هزيمة تنظيم الدولة لن تنهي العنف والتشدد، لأن المعركة ليست معركة طائرات وقنابل، بل معركة عقول وقلوب.

وأضافت الصحيفة في افتتاحيتها أن تنظيم الدولة مثل كل الجماعات "الإرهابية"، يحاول نشر الفرقة وتقسيم العالم إلى مؤيدين ,ومعارضين, مؤكدة أن هذه الحملة خطيرة هدفها تدمير التعايش والتنوع الثقافي الموجود.

ولفتت الغارديان إلى أن المسلمين في بريطانيا يشعرون بالتمييز وبقلة الفرص المتاحة لهم في النجاح، مشيرة إلى أن الخطط الحكومية لمكافحة الإرهاب تحاول تصنيفهم من متشدد إلى معتدل مع معاقبة الأول ومكافأة الثاني وهذا أيضا لا يفيد على حد ما أوردته الصحيفة.

ونبهت الصحيفة إلى الحديث عن القيَم البريطانية وتسامح الإسلام يجب ألا يكون مجرد شعارات، مؤكدة أن مَن يستطيعون إثبات أن الإسلام يُغني القيَم البريطانية هم المسلمون في حياتهم اليومية، دون أن يشعروا أنهم مضطرون لذلك.