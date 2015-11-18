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العريض يدعو الأحزاب التونسية لتجنب الصراعات

18/11/2015

قال الأمين العام لحركة النهضة التونسية، على العريض، إن هناك ضبابية فيما يتعلق بمواقف التيارات السياسية بشأن التطورات الداخلية والدولية.

وأضاف العريض في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء أن الأحداث الأخيرة أثبتت أن الإرهاب ليس له مكان ثابت وإنما هو عنوان للوحشية والدمار، موجها الشكر للقوات التونسية قائلا " نوجه الشكر والعرفان لقواتنا التي هي في صدارة الدفاع عن الدولة في مواجهة الإرهاب".

ودعا العريض الأحزاب السياسية إلى الارتقاء إلى مستوى أولويات الوطن والصعوبات التي تعترض البلاد قائلا:" من غير المنطقي أن نشغل المواطنين بتجاذبات فرعية رغم ما تواجهه البلاد من تحديات ولابد من تجنب الصراعات والتجاذبات واعتماد لغة الحوار أساسا لحل كافة الخلافات الحزبية والعالم اعترف بنا واحترمنا وقدم لنا جائزة نوبل لأننا أثبتنا أننا قادرون على تجاوز الخلاف من أجل الوطن".

وتابع الأمين العام لحركة النهضة التونسية:" تونس في حالة حرب مع الإرهاب واستطعنا تحقيق تقدم ونجاحات على هذه الجبهة".

المصدر : الجزيرة مباشر
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