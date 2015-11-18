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السيسي لبوتين: نتفهم الألم الذي يستشعره الشعب الروسي

18/11/2015

أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن تفهم مصر وشعبها للألم الذي يستشعره الشعب الروسي جراء حادث سقوط الطائرة الروسية المنكوبة، منوهاً إلى التعاون الذي تبديه السلطات المصرية مع السلطات الروسية المعنية في كافة مراحل التحقيق والوقوف على كافة الملابسات والتفاصيل التي تحيط بهذا الحادث.

وشدد السيسي خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي اليوم الأربعاء على ضرورة تعزيز التعاون في مواجهة الإرهاب، وإجراءات حاسمة ورادعة ضد قوى التطرف والإرهاب التي باتت تستهدف كافة دول العالم دون تفريق.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قال إن موسكو ستتصرف وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة التي تنص على حق الدول في الدفاع عن نفسها.

وتوعد مدبري تفجير طائرة الركاب الروسية فوق سيناء المصرية بانتقام لا مفر منه، بعد ابلاغ الاستخبارات الروسية للرئيس الروسي أن قنبلة يدوية الصنع كانت وراء تفجير الطائرة المنكوبة.

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