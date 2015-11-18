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السعادة في كلمتين .. هاشتاغ يحقق تفاعلا كبيرا على تويتر

18/11/2015

لم تكد تمر ساعات قليلة على إطلاق وسم (اختصر_ السعادة_ في_ كلمتين) على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حتى حقق تفاعلا كبيرا بين المدونين.

وكتب آلاف النشطاء في كلمتين فقط ما يعتقدون أنه مصدر سعادتهم أو يتمنوا تحقيقه حتى يصبحوا سعداء.

كتبت‏@amirafat7yy (أمي + السفر) مشيرة إلى أن أمها والسفر هما سر سعادتها، وعرفت ‏@ahlemmimi26  السعادة في كلمتي (العائلة + عافيتي) ووقالت @shmoo5_marrih (رضا الله والوالدين) سعر السعادة.

وكتب @aashk_alأمي والصحة هما مصدر السعادة، أما @Ansam11 فيبدو أنها منزعجة من صوت منبه الإيقاظ اليومي فكتبت تقول عن السعادة "أنام من غير ما أظبط المنبه".

وكتب @emarati6ayeb أكل وفلوس، أما @Mofuq فيرغب في الحصول على المال اعتقادا منه بأنه سر السعادة فكتب يقول "مليون دينار".

المصدر : الجزيرة مباشر
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