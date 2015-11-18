الاتحاد الآسيوي يعلن أسماء المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب

الاتحاد الآسيوي يعلن ا أسماء المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الأربعاء، أسماء المرشحين والمرشحات للفوز بجائزتي أفضل لاعب وأفضل لاعبة في آسيا لعام 2015، بحيث يتنافس على الفوز بجائزة أفضل لاعب الإماراتيان أحمد خليل وعمر عبد الرحمن والصيني جينغ جي.

وكان السعودي ناصر الشمراني أحرز الجائزة العام الماضي على حساب الإماراتي إسماعيل أحمد والقطري خلفان إبراهيم، وسيقام حفل توزيع الجوائز في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري في العاصمة الهندية نيودلهي.

وبرز خليل، أفضل لاعب آسيوي شاب في 2008، مع منتخب بلاده وفريقه الأهلي حيث قاد الأخير إلى بلوغ نهائي دوري أبطال آسيا أمام غوانغجو ايفرغراند الصيني.

وسجل خليل البالغ من العمر24 عاما أسرع هدف في تاريخ نهائيات كأس آسيا، بعد مرور 14 ثانية في المباراة أمام البحرين، وساهم في قيادة المنتخب الإماراتي للحصول على المركز الثالث في البطولة.

أما في التصفيات المزدوجة لنهائيات كأس العالم 2018 وكأس آسيا 2019 فقد سجل خليل عشرة أهداف مع المنتخب الإماراتي، يحتل بها المركز الثاني في ترتيب الهدافين، حتى نهاية مباريات الجولة الثامنة أمس الثلاثاء.

أما عبدالرحمن ، قد سجل هذا العام العديد من الأهداف الحاسمة لمنتخب الإمارات ونادي العين، وسجل عبدالرحمن (24 عاما) هدفا حاسما في مرمى نفط طهران الإيراني ليقود نادي العين إلى دور الـ16 في دوري أبطال آسيا.

من جهته، توج لاعب الوسط الصيني جينغ جي بجائزة أفضل لاعب في آسيا عام 2013، وسبق له الفوز بجائزة أفضل لاعب في الصين عامي 2002 و2006، وقيادة غوانغجهو ايفرغراند إلى الفوز بلقب دوري أبطال آسيا عام 2013.

وهذا العام سجل جينغ (35 عاما) هدفا حاسما في مرمى غامبا أوساكا الياباني ليقود فريقه غوانغجو إلى نهائي دوري أبطال آسيا.

ولدى السيدات، تتنافس على الفوز بجائزة أفضل لاعبة الأسترالية اليس كيلوند-نايت واليابانيتان آيا مياما أفضل لاعبة آسيوية في 2011 و2012 ورومي اوتسوغي.