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إسرائيل ترفض اقتراحا بإعادة هيكلة قوات السلام بسيناء

18/11/2015

قوات حفظ السلام في سيناء – أرشيف

أطلقت إسرائيل تحذيرا الأربعاء ضد اقتراحات لإعادة هيكلة قوة حفظ السلام التي تقودها الولايات المتحدة في شبه جزيرة سيناء المصرية قائلة إن أي تخفيض لعدد القوات الدولية سيكون "مكافأة للإرهاب."

وتدرس القوة متعددة الجنسيات والمراقبون (إم.إف.إو) في سيناء وبعض من الدول المساهمة فيها وعددها 12 دولة مراجعات لانتشارها وصلاحياتها، كما تخشى القوات الدولية على سلامة عناصرها التي يبلغ عددها نحو 1900 بعد جرح ستة منهم في انفجار قنبلة مزروعة على الطريق في سبتمبر ـيلول الماضي وتقول إن تفكيك المزيد من المواقع النائية والمعرضة للخطر لن يؤثر كثيرا على مهمتها.

وبينما تم إدراج المقترحات الخاصة بإعادة النظر في انتشار وتفويض القوة على جدول أعمال المحادثات الخاصة بها التي بدأت بين مصر وإسرائيل والولايات المتحدة في روما الأربعاء.

 

 

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