البث الحي
منوعات

أوباما: وعدت بـ"التوقف" عن التدخين بعد الموافقة على "قانون"

18/11/2015

 

الرئيس الأمريكي باراك أوباما مدخنا

قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي أقلع عن التدخين واستبدله بمضغ العلكة إنه لم يدخن أي سيجارة منذ خمس سنوات، وأضاف إنه قطع وعدا بانه لن يدخن سيجارة أخرى فور الموافقة على قانون الرعاية الصحية المعروف باسم "أوباما كير"..وهو ماحدث ..

وفي نظرة مستقبلية لحياته بعد 15 شهرا متبقية له داخل البيت الأبيض، قال الرئيس باراك أوباما إنه لا يميل لأن يكون قاضيا بالمحكمة العليا الأمريكية لكنه ألمح إلى رغبته في تأسيس فريق محترف لكرة السلة، وأعرب عن حلمه أن يصبح رئيسا لدوري البيسبول الأمريكي أو لاتحاد كرة القدم الأمريكية أو لرابطة كرة السلة للمحترفين.

وقال أوباما المغرم بمتابعة الأنشطة الرياضيةإنه مؤهل "بدرجة أكبر لكرة السلة" ‘ وأضاف أنه لا يصدق أن رئيس اتحاد كرة القدم يتقاضى 44 مليون دولار سنويا.

وفي مقابلة صحفية انصبت على الرياضة قال أوباما إن "متعته السرية" هي مشاهدة (بيج بريك) وهو برنامج لتلفزيون الواقع على قناة للجولف يتابعه في وقت متأخر من الليل وهو يركض فوق جهاز رياضي الكتروني. 

وقال إنه يرغب أن يكون جزءا من ملاك فريق في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، كما قال إنه يستمتع بالمباريات القديمة لهذا الدوري التي كان يتألق فيها مايكل جوردون لاعب فريق شيكاجو بولز السابق.

واستبعد أوباما الذي عمل بالسابق أستاذا للقانون الانضمام للمحكمة العليا قائلا إنه لا يميل للجلوس "منعزلا" والإدلاء فقط برأيه ويكتب من فوق منصة القضاء ، وأشار إلى رغبته في أن يكون "أكثر نشاطا"

المزيد من منوعات

النواب الأمريكي يلغي تجريم القنب الهندي

نبتة القنب الهندي (رويترز)

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

مرحلة جديدة من الصناعات الدفاعية.. أردوغان يشهد تسليم أول محرك مروحية محلي الصنع

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)