أوباما: وعدت بـ"التوقف" عن التدخين بعد الموافقة على "قانون"

الرئيس الأمريكي باراك أوباما مدخنا

قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي أقلع عن التدخين واستبدله بمضغ العلكة إنه لم يدخن أي سيجارة منذ خمس سنوات، وأضاف إنه قطع وعدا بانه لن يدخن سيجارة أخرى فور الموافقة على قانون الرعاية الصحية المعروف باسم "أوباما كير"..وهو ماحدث ..

وفي نظرة مستقبلية لحياته بعد 15 شهرا متبقية له داخل البيت الأبيض، قال الرئيس باراك أوباما إنه لا يميل لأن يكون قاضيا بالمحكمة العليا الأمريكية لكنه ألمح إلى رغبته في تأسيس فريق محترف لكرة السلة، وأعرب عن حلمه أن يصبح رئيسا لدوري البيسبول الأمريكي أو لاتحاد كرة القدم الأمريكية أو لرابطة كرة السلة للمحترفين.

وقال أوباما المغرم بمتابعة الأنشطة الرياضيةإنه مؤهل "بدرجة أكبر لكرة السلة" ‘ وأضاف أنه لا يصدق أن رئيس اتحاد كرة القدم يتقاضى 44 مليون دولار سنويا.



وفي مقابلة صحفية انصبت على الرياضة قال أوباما إن "متعته السرية" هي مشاهدة (بيج بريك) وهو برنامج لتلفزيون الواقع على قناة للجولف يتابعه في وقت متأخر من الليل وهو يركض فوق جهاز رياضي الكتروني.

وقال إنه يرغب أن يكون جزءا من ملاك فريق في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، كما قال إنه يستمتع بالمباريات القديمة لهذا الدوري التي كان يتألق فيها مايكل جوردون لاعب فريق شيكاجو بولز السابق.

واستبعد أوباما الذي عمل بالسابق أستاذا للقانون الانضمام للمحكمة العليا قائلا إنه لا يميل للجلوس "منعزلا" والإدلاء فقط برأيه ويكتب من فوق منصة القضاء ، وأشار إلى رغبته في أن يكون "أكثر نشاطا"