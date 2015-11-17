ولاية ميشيغان الأمريكية تنتخب مجلسا ذا أغلبية مسلمة

انتخابات ولاية ميتشغان الأمريكية (غيتي)

في خطوة هي الأولى في تاريخ الولايات المتحدة انتخبت ولاية أمريكية مجلسا ذا أغلبية مسلمة حيث أصبح أربعة من أصل ستة أعضاء في مجلس مدينة "هامترامك" بولاية ميتشغان من الجالية المسلمة بعد أن عين مرشح مسلم دون أن ينتخب، ليسيطر المرشحون المسلمون على ثلثي المجلس الذي تترأسه المرشحة البولندية الأصل كارين مايوفسكي.

حصل المرشحون المسلمون الثلاثة على أكثر من 1000 صوت بينما حصل المرشحون الثلاثة الآخرون على أقل من 700 صوت لكل منهم.

وكان مجلس مدينة "هامترامك" قد لفت الأنظار عام 2014، بعد إقراره رفع الأذان في المساجد عبر مكبرات الصوت، في خطوة وصفها المعارضون بأنها فرض للإسلام على حياتهم.

وتبلغ نسبة المسلمين في مدينة هامترامك حوالي 50% من السكان الذين يصل تعدادهم إلى 22 ألف نسمة، وبدأت أعداد المسلمين تتزايد بسبب ارتفاع معدلات الهجرة.

ويعتبر الإسلام الدين الثاني في الولايات المتحدة بعد المسيحية، وتقدر المنظمات الإسلامية الأمريكية عدد المسلمين الأمريكيين بنحو 8 ملايين نسمة يتوزعون على 20 ولاية.

ووفق مكتب الإحصاء الأمريكي، فإن أعلى نسبة سكان مسلمين تتواجد في ولاية تكساس، ثم ولاية نيويورك وولاية إلينوي في المرتبتين الثانية والثالثة على التوالي في عدد السكان المسلمين.

وتقع مدينة هامترامك في ولاية ميشيغان الأمريكية، وهي مدينة صغيرة تقع وسط المدينة الشهيرة "ديترويت" أكبر مدن ولاية ميشيغان، ويعيش فيها نحو أربعة آلاف يمني بنسبة تصل إلى 22% من سكان المدينة البالغ عددهم حوالي 22 ألف نسمة والمعروفة بتنوعها الثقافي، كما تضم ثلاث جاليات أساسية هي البولندية والبنغالية واليمنية، إضافة إلى طيف واسع من الإثنيات والقوميات المختلفة التي جعلت منها واحدة من أكثر المدن تنوعا فـي الولايات المتحدة، حيث إن أكثر من 40% من سكان المدينة مولودون فـي الخارج، حسب الإحصاء الوطني لعام 2010.