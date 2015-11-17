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مهارات يحتاجها الشخص لإتقان فن الإقناع

17/11/2015

تناولت حلقة "ساعة صباح" على شاشة "الجزيرة مباشر" المهارات التي يحتاجها الشخص لإتقان فن الإقناع، وكيفية استخدامه لحل المشاكل الأسرية والعملية حيث  يحتل مجتمعنا العربي مرتبة متأخرة في اكتساب مهارات التفاوض والتحلي بالقدرة على الإقناع.

وقال  هـانـي المنيعيمستشار التطوير الابتكاري والتسويقي  إن الإقـنـاع من المهارات التي يمكن اكتسابها، مع وجود أفراد يتمتعون بقدرات أعلى فـي تعلم فن الإقناع والعمل به.

وأضاف المنيعي أن بداية تعلم مهارات الإقناع هو غرس الفكرة في الشخص نفسه الذي يحاول الإقناع بها، كما أن غرس الأفكار يحتاج إلى ربطها بالمشاعر واختصارها ومصداقيتها وقابليتها للتطبيق وحسن صياغتهـا وحكايتها كقصة، مشيرا إلى أن الانفعال لدى شخص يقلل من قدرته على إقناع آخر برؤيته .

وأكد المنيعي أن أسرع طريقة لإقناع الطرف الآخر هو الاستماع للشخص وذلك لفهم شخصيته والوصول إلى نقاط المنطق والعاطفة عنده.

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