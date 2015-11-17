مصري يعرض كليته للبيع ليوفر مأوى لأولاده

تداول نشطاء على شبكة التواصل الاجتماعى " فيسبوك" في مصر صورة إعلان وضعه سكندري يدعى خالد جابر على سور كلية الطب جامعة الإسكندرية بمنطقة الأزاريطة، يعرض فيه كليته للبيع مقابل الحصول على مسكن يؤوي أسرته.

وجاء فى الإعلان "أنا المواطن خالد جابر من الإسكندرية .. أريد بيع كليتي نظير حصولى على شقة سكنية لى أنا وأولادى"، مذيلة بأرقام هواتفه المحمولة.

وعلق عدد من النشطاء على الصورة، منددين بالحالة التي وصلت إليها حال الناس لدرجة أن يفكر بعضهم أن يبيع جزءاً من جسده وأعضائه ليوفر المأكل والمأوى لأولاده!

وطالب النشطاء محافظ الإسكندرية بالتدخل لتوفير مسكن للرجل وأسرته.