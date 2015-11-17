مجموعة الـ20 تعلن التزامها بتحقيق 2% نمو حتى 2018

انتهاء أعمال قمة العشرين في أنطاليا التركية

انتهت قمة مجموعة العشرين للعام 2015 والتي انعقدت في مدينة أنطاليا التركية ، حيث أكد البيان الختامي للقمة العزم على جعل النمو الاقتصادي لدول المجموعة قويًا وشاملًا، وتوفير فرص عمل أكثر نوعية.

وأضاف البيان الصادر عن القمة ، أن أعضاء المجموعة عازمون على مواصلة التحرك معاً من أجل توسيع شمولية سياساتها وزيادة فرص العمل، والتنمية الحقيقية والكامنة لاقتصادات الدول الأعضاء في المجموعة، وأردف البيان إلى أنه سيتم العمل مع البلدان الأخرى من أجل الاستعداد على المدى الطويل، للتعامل مع موجات الهجرة والنزوح وتعزيز القدرة على إدارتها.

وأشار البيان إلى التزام دول المجموعة بأهدافها الرامية لزيادة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لأعضائها، بمقدار 2% حتى عام 2018، وأكد البيان على أن أولوية تطبيق استراتيجية النمو التي تشمل الإصلاحات الهيكلية والإجراءات الداعمة لزيادة النمو وخلق فرص العمل وتحقيق الشمولية والحد من التفاوت، بشكل كامل وفي الموعد المحدد.

وتابع البيان أن الدول الأعضاء ستواصل تطبيق السياسات الاقتصادية الكلّية السّليمة من أجل نمو قوي ومستدام ومتوازن. وستستمر البنوك المركزية في الدول الأعضاء في دعم النشاط الاقتصادي، وضمان استقرار الأسعار، بشكل يتناسق مع وظيفتها.

وأكد البيان الختامي للمجموعة أن خطة عمل القمة التي عقدت في أنطاليا التي تشمل الجدول الزمني لتنفيذ استراتيجية نمو حديثة ، تعكس إصرار الدول الأعضاء حيال تجاوز صعوبات الاقتصاد العالمي .