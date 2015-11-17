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مارتن كوبلر يتولى منصبه رسميا كمبعوث أممي إلى ليبيا

17/11/2015

 
ماترن كوبلر – المبعوث الدولي إلى ليبيا

أعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أن رئيسها الجديد الألماني الجنسية مارتن كوبلر سيتولى رسمياً منصبه اعتباراً من اليوم الثلاثاء، وذلك خلفاً للإسباني برناردينو ليون، الذى انتهت فترة ولايته.

وقالت البعثة، في بيان على موقعها الرسمي اليوم الثلاثاء ، إن مارتن كوبلر سيتولى منصب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ابتداء من اليوم.

وأضافت البعثة أن كوبلر ملتزم بالحرص على استمرارية عملية الحوار الليبي بناء على ما تحقق فيها حتى الآن.

وأشار بيان البعثة إلى انضمام الجنرال الإيطالي باولو سيرا، إلى بعثة الأمم المتحدة لشغل منصب كبير مستشاري المبعوث الجديد، حول القضايا المتعلقة بقطاع الأمن في عملية الحوار.

 

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