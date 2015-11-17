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فيديو.. مسؤول منغولي يحرق نفسه رفضا لسياسات حكومته

17/11/2015

أضرم رئيس اتحاد التجارة المنغولي، النار في نفسه احتجاجا على المخاطر والمتاعب التي يتعرض لها عمال المناجم في بلاده.

وقال رئيس اتحاد التجارة، في كلمة مقتضبة له خلال مؤتمر صحفي:"إن الحكومة لم تعد تدعمنا، وعمال المناجم يتضورون جوعا بسبب سياسات حكومتنا، لذا سأحرق نفسي من أجل الشعب المنغولي".

وبعدما أنهى كلمته قام الرجل بسكب النفط على سترته وأضرم النار بنفسه أمام مرأى ومسمع جميع الحضور.

وفيما حاول أعضاء الاتحاد إنقاذ زميلهم عبر انتزاع سترته وإخماد النيران التي شبت بجسده، أصيب الرجل بإصابات خطيرة نقل على إثرها للمستشفى في حالة حرجة.

جدير بالذكر أن اتحاد التجارة المنغولي يخشى أن يدفع بيع الحكومة المنغولية الفحم للصين، بكين لإرسال خبرائها وعمالها للعمل في المناجم، ما سيضطر الحكومة للاستغناء عن عدد كبير من عمال المناجم.

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