البث الحي
منوعات

فيديو.. تطبيق جديد يتيح للمعاقين بصريا مشاهدة الأفلام

16/11/2015

يتيح تطبيق جديد للمعاقين بصريا مشاهدة الأفلام بدون أن تفوتهم المشاهد الرئيسية حيث يقدم لهم أوصافا سمعية كاملة لما يحدث على الشاشة الكبيرة.

أصدر التطبيق الجديد شركة "تركسل" المشغلة للهواتف المحمولة في تركيا في عرض خاص للفيلم التركي "قبلة الحياة" الذي كان قد بدأ عرضه في أكتوبر/ تشرين الأول.

وتمكن عشرات من مرتادي دور السينما المعاقين بصريا من التعرف على شكل الممثلين وأوصاف مشاهد الفيلم من خلال التطبيق الذي أطلق عليه "شريك أحلامي" والذي يمدهم بوصف سمعي متزامن للفيلم.

وقالت "جامزي سوفوجلو" من تركسل وهي نفسها معاقة بصريا "عندما يتعلق الأمر بالذهاب إلى السينما ومشاهدة فيلم فإننا نذهب إلى هناك ونفتقد التفاصيل البصرية لهذه الأفلام". وأضافت "هذه الأجزاء ستظل دائما غامضة. أحيانا نكون لهذا السبب نكون غير قادرين على فهم الفيلم وأحيانا لا نعرف النهاية".

ويقوم المستخدمون ببساطة بتشغيل التطبيق قبل عرض الفيلم ويضعون في آذانهم سماعات الهاتف المحمول، وأعرب رواد السينما المعاقون بصريا عن ارتياحهم لأن التطبيق ساعدهم على فهم الفيلم تماما.

وقال مُشاهد مُعاق بصريا يدعى كريم التينوك "كانت هذه تجربتي الأولى وكان هناك مستخدمون كثيرون معاقون بصريا هنا. كنا نتطلع لمعرفة ما إذا كنا سنواجه مشاكل فنية… لكن بدون أي مشاكل حصلنا على وصف سمعي لكل مشهد وكل ثانية. استمعت بسهولة واستمتعت به كثيرا."

وخدمة تطبيق تركسل هي خدمة مجانية متاحة لكل عملاء مشغليها في تركيا، وتقول الشركة المُشغلة للهاتف المحمول إنها تتوقع أن يستخدم التطبيق 800 ألف معاق بصريا في تركيا بحلول عام.

المزيد من منوعات

النواب الأمريكي يلغي تجريم القنب الهندي

نبتة القنب الهندي (رويترز)

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

وزير الخارجية العماني: أمريكا طرحت تصنيف الحوثيين "جماعة إرهابية"

بدر البوسعيدي وزير الخارجية العماني (رويترز)