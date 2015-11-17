فيديو.. تطبيق جديد يتيح للمعاقين بصريا مشاهدة الأفلام

يتيح تطبيق جديد للمعاقين بصريا مشاهدة الأفلام بدون أن تفوتهم المشاهد الرئيسية حيث يقدم لهم أوصافا سمعية كاملة لما يحدث على الشاشة الكبيرة.

أصدر التطبيق الجديد شركة "تركسل" المشغلة للهواتف المحمولة في تركيا في عرض خاص للفيلم التركي "قبلة الحياة" الذي كان قد بدأ عرضه في أكتوبر/ تشرين الأول.

وتمكن عشرات من مرتادي دور السينما المعاقين بصريا من التعرف على شكل الممثلين وأوصاف مشاهد الفيلم من خلال التطبيق الذي أطلق عليه "شريك أحلامي" والذي يمدهم بوصف سمعي متزامن للفيلم.

وقالت "جامزي سوفوجلو" من تركسل وهي نفسها معاقة بصريا "عندما يتعلق الأمر بالذهاب إلى السينما ومشاهدة فيلم فإننا نذهب إلى هناك ونفتقد التفاصيل البصرية لهذه الأفلام". وأضافت "هذه الأجزاء ستظل دائما غامضة. أحيانا نكون لهذا السبب نكون غير قادرين على فهم الفيلم وأحيانا لا نعرف النهاية".

ويقوم المستخدمون ببساطة بتشغيل التطبيق قبل عرض الفيلم ويضعون في آذانهم سماعات الهاتف المحمول، وأعرب رواد السينما المعاقون بصريا عن ارتياحهم لأن التطبيق ساعدهم على فهم الفيلم تماما.

وقال مُشاهد مُعاق بصريا يدعى كريم التينوك "كانت هذه تجربتي الأولى وكان هناك مستخدمون كثيرون معاقون بصريا هنا. كنا نتطلع لمعرفة ما إذا كنا سنواجه مشاكل فنية… لكن بدون أي مشاكل حصلنا على وصف سمعي لكل مشهد وكل ثانية. استمعت بسهولة واستمتعت به كثيرا."

وخدمة تطبيق تركسل هي خدمة مجانية متاحة لكل عملاء مشغليها في تركيا، وتقول الشركة المُشغلة للهاتف المحمول إنها تتوقع أن يستخدم التطبيق 800 ألف معاق بصريا في تركيا بحلول عام.