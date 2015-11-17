فيديو.. "الباريسيون" يستأنفون أعمالهم رغم الألم

بدأ سكان باريس في الخروج إلى أعمالهم مرة أخرى بعد أيام من الذعر والخوف إثر الهجمات التي تعرضت لها العاصمة الفرنسية الجمعة.

وتشهد باريس انتشارا أمنيا مكثفا وتفتيشا للمقار الحيوية خوفا من وقوع هجمات أخرى.

وفي هجمات تعرضت لها باريس الجمعة قتل وأصيب المئات، فيما أعلن تنظيم "الدولة الإسلامية" مسؤوليته عنها.

وطالب الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند الاثنين بتمديد حالة الطوارئ في البلاد وتعديل الدستور لمحاربة ما وصفه "بالإرهاب.

ودعا أولاند البرلمانيين الفرنسيين لإقرار التعديلات الجديدة سريعا، مؤكدا على اعتزامه زيادة قوات الأمن بالبلاد.