فالس: علينا مكافحة التطرف الإسلامي بمشاركة المسلمين أنفسهم

رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس

طالب رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس بمكافحة ما سماه "الإسلام المتطرف" بمشاركة المسلمين أنفسهم.

وأضاف فالس في حوار إذاعي بشأن الهجمات الأخيرة والإجراءات الأمنية في فرنسا "نحن معرضون للاعتداء في أي لحظة لأن هناك عدوا مسلحا مستعدا للموت في أي وقت".

وتابع "نكافح العدو في سوريا والعراق ولدينا عدو في داخل فرنسا بما فيها التطرف الإسلامي"، مطالبا الاتحاد الأوروبي بمساعدة بلاده.

وأشار فالس إلى أنهم حتى الآن لا يملكون كل الوقائع ولا عدد الأشخاص المتورطين في الهجوم الأخير، مؤكدا على ضرورة التزام سرية التحقيقات والحذر بشأن المعلومات التي يتم تداولها.