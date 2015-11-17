البث الحي
منوعات

فالس: علينا مكافحة التطرف الإسلامي بمشاركة المسلمين أنفسهم

17/11/2015

رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس
 

طالب رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس بمكافحة ما سماه "الإسلام المتطرف"  بمشاركة المسلمين أنفسهم.

وأضاف فالس في حوار إذاعي بشأن الهجمات الأخيرة والإجراءات الأمنية في فرنسا "نحن معرضون للاعتداء في أي لحظة لأن هناك عدوا مسلحا مستعدا للموت في أي وقت".

وتابع "نكافح العدو في سوريا والعراق ولدينا عدو في داخل فرنسا بما فيها التطرف الإسلامي"، مطالبا الاتحاد الأوروبي بمساعدة بلاده.

وأشار فالس إلى أنهم حتى الآن لا يملكون كل الوقائع ولا عدد الأشخاص المتورطين في الهجوم الأخير، مؤكدا على ضرورة التزام سرية التحقيقات والحذر بشأن المعلومات التي يتم تداولها.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

النواب الأمريكي يلغي تجريم القنب الهندي

نبتة القنب الهندي (رويترز)

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

وزير الخارجية العماني: أمريكا طرحت تصنيف الحوثيين "جماعة إرهابية"

بدر البوسعيدي وزير الخارجية العماني (رويترز)