عشاق السيلفي يطاردون رئيس وزراء كندا في قمة العشرين

عشاق السيلفي يلتقطون صورا مع رئيس الوزراء الكندي (رويترز)

في أول زيارة دولية له، وجد رئيس وزراء كندا الجديد جاستين ترودو نفسه محاطا برجال أعمال يسعون لالتقاط صور سيلفي معه، فيما حفل جدول أعماله بطلب لقاءات من أهم وأقوى الساسة في العالم.

ونادرا ما يحظى رئيس وزراء كندي بمثل هذا الاهتمام في تجمعات دولية، لكن لم يكن ممكنا ألا يلاحظ أحد رئيس الوزراء الكندي ذا الشخصية الجذابة والبالغ من العمر 43 عاما في قمة مجموعة العشرين في تركيا.

وحقق الليبراليون بقيادته فوزا ساحقا الشهر الماضي في انتخابات كندا, متعهدين "بأيام مشرقة" وحقبة من الاحترام بعد عقد من حكم المحافظين بقيادة ستيفن هاربر الذي نادرا ما كان يبتسم، وكان يحب الهجوم على خصومه في الداخل.

التقى ترودو برجال أعمال وزعماء عماليين صباح الأحد واستجاب مبتسما وصبورا لمصافحة عشرات الأشخاص له والتقاط صور سيلفي معه .

وعادة ما كان هاربر يبدو متهجما خلال التقاط الصور، لكن ترودو وهو أول رئيس وزراء كندي يتجاوز عدد متابعيه على تويتر المليون شخص,

تحدث بحيوية مع الرئيس المكسيكي إنريكي بينا نييتو بيما كانت الكاميرا تلتقط لهما الصور.

قال دبلوماسي كبير في المجموعة إن ترودو يصور السياسة كقوة إيجابية في وقت يسخر فيه الرأي العام من الساسة وهو توجه يثير إعجاب أقران ترودو على الساحة الدولية.