صلاح : الاحتلال حظر 17 مؤسسة أهلية ترعى نصف مليون شخص

الشيخ رائد صلاح

قال الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني إن قرار حظر الحركة من قبل الاحتلال الإسرائيلي يستند إلى أوامر الطوارئ عام 1945 والتي تعود لعهد الاحتلال البريطاني, مشيرا إلى أن هذا القرار منع الكثير من قيادات الحركة الإسلامية من السفر وصدر العديد من استدعاءات التحقيق للعديد من قادة الحركة بعد اقتحام مكاتبها أمس والعبث بمحتوياتها ومصادرة الكثير من الأجهزه من قبل قوات الاحتلال.

وأوضح صلاح خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بشأن حظر الاحتلال للحركة الإ سلامية في الداخل الفلسطيني أن الاحتلال قام بتوجيه استدعاء له ليلة أمس ليمثل أمام جهات التحقيق بعد اتهامه بالانضمام لجماعة محظورة.

وأشار إلى أن الاحتلال أعلن حظر 17 مؤسسة أهلية كانت تخدم الدور الاجتماعى والثقافي والديني داخل فلسطين , لافتا إلى أن حظر هذه المؤسسات يحرم نصف مليون شخص من الاستفادة من خدماتها .

وقال إن إعلان حظر الحركة جاء بعد تفاهمات (كيرى – نيتانياهو ) التي تتضمن ضرورة تقييد دور الحركة في الدفاع عن القدس والمسجد الأقصى, لافتا إلى أن الحركة تستمد وجودها من الإيمان بالله وتمسكها بالثوابت الإسلامية .