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صلاح : الاحتلال حظر 17 مؤسسة أهلية ترعى نصف مليون شخص

17/11/2015
 الشيخ رائد صلاح

قال الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني إن قرار حظر الحركة من قبل الاحتلال الإسرائيلي يستند  إلى  أوامر الطوارئ  عام  1945  والتي  تعود لعهد الاحتلال البريطاني, مشيرا إلى أن هذا القرار منع الكثير من قيادات الحركة الإسلامية من السفر وصدر العديد من استدعاءات التحقيق  للعديد من قادة الحركة  بعد اقتحام مكاتبها  أمس والعبث بمحتوياتها  ومصادرة الكثير من الأجهزه  من قبل قوات الاحتلال.

وأوضح صلاح خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم  بشأن حظر الاحتلال للحركة الإ سلامية في الداخل الفلسطيني أن الاحتلال قام بتوجيه  استدعاء له ليلة أمس ليمثل أمام جهات التحقيق بعد اتهامه بالانضمام لجماعة محظورة.

وأشار إلى أن الاحتلال  أعلن حظر 17 مؤسسة أهلية  كانت تخدم الدور الاجتماعى والثقافي والديني داخل فلسطين , لافتا إلى أن  حظر هذه المؤسسات  يحرم نصف مليون شخص من الاستفادة من خدماتها .

وقال إن  إعلان حظر الحركة جاء بعد  تفاهمات (كيرى – نيتانياهو ) التي تتضمن  ضرورة  تقييد دور الحركة  في الدفاع عن  القدس والمسجد الأقصى, لافتا إلى أن  الحركة تستمد وجودها من الإيمان بالله وتمسكها بالثوابت الإسلامية  . 

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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