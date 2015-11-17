رويترز: كاميرات المراقبة ترجح تفجير الطائرة الروسية

حطام الطائرة الروسية بسيناء مصر

قالت وسائل إعلام روسية (الثلاثاء) إن موظفاً في مـطـار شـرم الـشـيـخ وضـع القنبلـة بالطائرة الروسيـة المنكوبـة.

وذكر الكرملين، صباح اليوم، وللمرة الأولى أن قنبلة انفجرت وأسقطت طائرة الركاب الروسية التي تحطمت في سيناء بمصر في 31 اكتوبر/تشرين الأول مما أدى الى مقتل 224 شخصا.

يأتي هذا في الوقت الذي نقلت فيه وكالة رويترز عن مسئولين أمنيين وموظف بمطار شرم الشيخ أن السلطات المصرية تحتجز اثنين من موظفي مطار شرم الشيخ الدولي يشتبه في صلتهما بحادث تحطم الطائرة .

وقال أحد المسؤولين للوكالة إنه قد تم القبض على 17 شخصا يشتبه بأن اثنين منهم ساعدا من زرعوا القنبلة على الطائرة في مطار شرم الشيخ.

وقال المسؤول الآخر إن لقطات كاميرات المراقبة أظهرت أحد الموظفين يحمل حقيبة من أحد مباني المطار ويسلمها إلى المشتبه به الآخر الذي كان يضع الحقائب في مخزن الطائرة وهي تقف على الممر.

وأكد موظف في العلاقات العامة في المطار لرويترز إلقاء القبض على الموظفين مشيرا إلى أنهما يعملان في الخدمات الأرضية.

ونفت وزارة الداخلية المصرية في بيان أصدرته يوم الثلاثاء أنه تم احتجاز اثنين من الموظفين في مطار شرم الشيخ فيما يتعلق بحادث الطائرة الروسية، كما نفت ذلك وزارة الطيران المدني.

وقال الكسندر بورتنيكوف رئيس جهاز الأمن الاتحادي الروسي إن النتيجة التي توصل اليها محققون روس هي أن قنبلة بدائية الصنع تحتوي على نحو كيلوجرام من مادة تي.ان.تي انفجرت خلال رحلة الطائرة مما أدى الى تحطمها في الجو.

ومضى قائلا "يمكننا القول بكل تأكيد إنه عمل إرهابي."