تدشين أول حزب إسلامي في أستراليا

ضياء محمد مؤسس حزب المسلم الأسترالي

شهدت أستراليا إطلاق أول حزب سياسي إسلامي فيها، وفقا لما ذكره المؤسس ضياء محمد اليوم الثلاثاء.

وقال رجل الأعمال المقيم في سيدني لراديو (ايه بي سي) : "يجري حاليا تكوين أربعة أو خمسة أحزاب معادية للإسلام.. ورأينا أننا بحاجة إلى القيام بشيء ما لمواجهة ذلك".

ومن بين هذه الأحزاب حزب تحالف الحرية الأسترالي، الذي تم الإعلان عن قيامه في الآونة الأخيرة في حفل حضره السياسي الهولندي اليميني المثير للجدل خيرت فيلدرز.

وكاد حفل تدشين "حزب المسلم الأسترالي" معرضا للإلغاء في أعقاب الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها باريس يوم الجمعة الماضي، لكنه محمد وأنصاره قرروا المضي قدما.

واعترف محمد/ 34 عاما/ بأنه "ستكون هناك علامات استفهام كثيرة حول الحزب"، مشيرا إلى أن "هذا هو السبب الذي من أجله تم الإعلان عن قيام الحزب".