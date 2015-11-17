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بلجيكا تلغي مباراة ودية مع إسبانيا بسبب مخاوف أمنية

17/11/2015

تشديد الإجراءات الأمنية في بلجيكا عقب هجمات باريس (رويترز)
 

ألغت بلجيكا مباراة ودية كانت مقررة اليوم "الثلاثاء" مع إسبانيا بسبب مخاوف أمنية.

وقال اتحاد كرة القدم البلجيكي، في بيان له، "إن القرار اتخذ في وقت متأخر من الليلة الماضية بعد أن أوصت الحكومة بعدم إقامة المباراة".. مضيفا أنه بعد التشاور مع الجهات المعنية والمنتخب الإسباني "قرر اتحاد كرة القدم البلجيكي إلغاء المباراة" التي كان من المقرر أن تلعب في استاد /روي بودوان/ بالعاصمة بروكسل وسط حضور نحو 50 ألف متفرج.

جاء قرار الإلغاء بعد أن رفعت الحكومة البلجيكية مستوى التحذير الأمني إلى الدرجة /3/، وذلك على مقياس من مؤلف من 4 درجات، ما يعني أن تهديدا كان ينظر إليه على أنه "ممكن ومرجح".

وكانت تقارير إخبارية فرنسية قد ذكرت أن شابا بلجيكيا (27 عاما) هو "العقل المدبر" لهجمات باريس التي أودت بحياة أكثر من 130 شخصا يوم الجمعة الماضي، إضافة إلى استخدام بروكسل كنقطة انطلاق نحو فرنسا.

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