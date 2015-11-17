المنتخب المصري يدك شباك تشاد برباعية

المنتخب المصري يدك شباك نظيره التشادي برباعية نظيفة

بلغ منتخب مصر لكرة القدم الدور الثالث للتصفيات المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018 بعدما دك شباك ضيفه التشادي برباعية نظيفة اليوم الثلاثاء على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وسجل الأهداف محمد النني في الدقيقة (5) وعبد الله السعيد في الدقيقة (10) وأحمد حسن كوكا في الدقيقة (36 و39) الأهداف.

وثأرت مصر لخسارتها أمام تشاد ذهابا صفر-1 يوم الجمعة الماضي وأبقت على أمالها في تحقيق حلم التأهل إلى المونديال الغائبة عنه منذ عام 1990 في إيطاليا.

وباتت مصر ثاني منتخب عربي يبلغ الدور الحاسم بعد المغرب الذي تأهل أول أمس الأحد على حساب غينيا الإستوائية.

وارتفع عدد المنتخبات المتأهلة إلى الدور الثالث الى 12 بعد الغابون وأوغندا وجمهورية الكونغو الديموقراطية وزامبيا والمغرب وغينيا وليبيا والكاميرون وغانا ونيجيريا والكونغو.

وتقام مباريات الدور الثاني بنظام الذهاب والإياب، على أن تتأهل المنتخبات ال20 الفائزة إلى الدور الثالث الذي سيتم خلاله تقسيمها إلى 5 مجموعات تضم كل منها 4 منتخبات تتواجه بنظام البطولة ذهابا وإيابا، ويبلغ متصدر كل مجموعة نهائيات مونديال 2018.