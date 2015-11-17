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الفرنسيون يتحدون الإرهاب بـ "تناول العشاء في المطاعم"

17/11/2015
مطاعم باريس _ أرشيف

أطلق دليل المطاعم في فرنسا "فودنج" حملة لتناول  العشاء مساء اليوم الثلاثاء في المطاعم المحلية لإظهار عدم خوف الشعب الفرنسي من الإرهاب ، وذلك بعد مرور أربعة أيام على الهجمات التي قتلت عشرات  الأشخاص في باريس.  

وتحت شعار "السلام لباريس : فليذهب  الجميع إلى الحانة" دشن فودنج الحملة على الإنترنت ، ورمز لها بصورة برج إيفل وعلى جانبيه  الشوكة والسكين .

وقال فودنج في موقعه على الإنترنت إن  المبادرة  تهدف لتكريم الضحايا  ودعم صناعة السياحة والفنادق وإظهار أن فرنسا لن تستسلم للخوف.

وأضاف "فلنغني رغم الدموع".

وحث رئيس نقابة أصحاب الفنادق والمطاعم والمقاهي والمطابخ الفرنسية , ديديه شينيه، أعضاء النقابة على نشر الحملة وعلى الصمت دقيقة في تمام  الساعة التاسعة مساء اليوم (2000 بتوقيت جرينتش) لتكريم الضحايا.

وتعرضت فنادق باريس لموجة من إلغاء الحجوزات عقب الهجمات  الإرهابية ، وقال شينيه إن  أعضاء نقابته يتعرضون للكثير من الخسائر .

 

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