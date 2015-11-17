الرئيس اليمني يعود إلى عدن

تعد هذه هي الزيارة الثانية لهادي إلى عدن منذ خروجه من اليمن

ذكرت مصادر بمطار عدن أن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي عاد إلى المدينة اليمنية الساحلية، اليوم الثلاثاء ، في ثاني عودة لليمن قادما من العاصنة السعودية التي يقيم بها بشكل مؤقت منذ اندلاع الحرب في أواخر مارس / آذار.

ولم يتضح على الفورما المدة التي سيمضيها هادي باليمن, أو ما إذا كان ذلك يبشر بعودة نهائية لحكومته التي تعمل من الرياض.

وهذه هي المرة الثانية التي يعود فيها هادي إلى عدن منذ أن استعاد التحالف بقيادة السعودية السيطرة على المدينة الساحلية في يوليو تموز.

وقتل 5600 يمني على الأقل في الحرب الأهلية التي تفجرت باليمن منذ سبعة أشهر ويحارب فيها أنصار الحكومة المدعومة من التحالف العربي قوات موالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح وجماعات مسلحة حوثية متحالفة مع إيران.

وذكر مختار الرحبي المسؤول في الرئاسة اليمنية أن هادي وصل إلى عدن للإشراف على حملة استعادة السيطرة على محافظة تعز التي تشهد قتالا. ويقول مسعفون في تعز إن أكثر من 1600 شخص قتلوا في المدينة.

وقال الرحبي لرويترز "هادي وصل عدن للإشراف على عمليات استعادة محافظة تعز كما سيعقد لقاءات مع المسؤولين العسكريين هناك لترتيب الوضع الأمني والإشراف على دمج عناصر المقاومة في قوات الجيش والأمن كما ينتظر أن يرأس اجتماعا للحكومة."

وحقق التحالف قدرا من التقدم في ساحة المعركة وسيطر على عدن في يوليو تموز.