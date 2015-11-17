الدولار يقفز لأعلى مستوى منذ إبريل الماضي

الدولار يقفز لأعلى مستوى منذ أبريل-رويترز

ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل اليورواليوم الثلاثاء وذلك لليوم الثاني على التوالي حيث ارتفع سعر العملة الأمريكية 0.4بمعدل بالمئة وسجلت 1.0647 دولار مقابل اليورو في التعاملات المبكرة ، وقد دفعت هجمات باريس اليورو للهبوط أمس الاثنين.

ويقول المتعاملون إن صعود العملة الأمريكية فوق 1.06 دولار لليورو قد يمهد السبيل لتحرك سريع نحو المستويات القياسية التي سجلتها في النصف الأول من العام.

وصعد مؤشر الدولار 0.2 بالمئة إلى 99.589 بعد أن سجل أعلى مستوى في سبعة أشهر عند 99.655 متجاوزا المستويات القياسية التي سجلها الأسبوع الماضي بفضل بيانات الوظائف القوية في الولايات المتحدة.

وصعد الدولار 0.1 بالمئة مقابل العملة اليابانية إلى 123.27 ينا متعافيا من أقل مستوى في أسبوع , حيث سجل في الجلسة السابقة 123.23 ينا مع تلاشي عزوف المستثمرين عن المخاطرة